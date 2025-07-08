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Что известно о массовом отравлении питьевой водой в Дагестане

Более 100 человек поступили в больницу после массового отравления питьевой водой в Магарамкентском районе Дагестана, большинство из них — дети.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о происшествии.

Выявление инфекции

  • Информация о множественных случаях кишечной инфекции в республике поступила 7 июля.
  • Вспышки инфекции произошли в населенных пунктах Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент.
  • По предварительным данным, заражение происходило через воду.
  • В больницу поступили 110 человек, большинство из них — дети.

Расследование

  • Республиканское управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование в Магарамкентском районе.
  • Прокуратура Дагестана начала проверку.