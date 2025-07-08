Что известно о массовом отравлении питьевой водой в Дагестане

ТАСС собрал основное о происшествии.
Выявление инфекции
- Информация о множественных случаях кишечной инфекции в республике поступила 7 июля.
- Вспышки инфекции произошли в населенных пунктах Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент.
- По предварительным данным, заражение происходило через воду.
- В больницу поступили 110 человек, большинство из них — дети.
Расследование
- Республиканское управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование в Магарамкентском районе.
- Прокуратура Дагестана начала проверку.