Экс-замглавы МО РФ Попову вменяют незаконный оборот оружия

Ранее адвокат Попова Денис Сагач сообщал, что бывший замглавы Минобороны находится в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, куда его перевели в мае из СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, состояние 68-летнего Попова не позволяет участвовать в следственных действиях.