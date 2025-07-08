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Экс-замглавы МО РФ Попову вменяют незаконный оборот оружия

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Бывшему заместителю главы Минобороны РФ Павлу Попову, помимо мошенничества, вменяется превышение полномочий, незаконный оборот оружия и служебный подлог. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

«Расследование уголовного дела в отношении Попова по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 2 ст. 292 (служебный подлог), ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия) УК РФ, продолжается», — сказала она.

Ранее адвокат Попова Денис Сагач сообщал, что бывший замглавы Минобороны находится в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, куда его перевели в мае из СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, состояние 68-летнего Попова не позволяет участвовать в следственных действиях.