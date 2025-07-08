В 2025 году пермяки передали мошенникам 1,3 миллиарда рублей

Полиция Прикамья фиксирует очередной рост телефонных мошенничеств. За первые пять месяцев 2025 года ущерб от таких преступлений на территории Пермского края составил 1 миллиард 314 миллионов рублей. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда ущерб оценивался в 905 миллионов рублей.