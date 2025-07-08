В 2025 году пермяки передали мошенникам 1,3 миллиарда рублей

Полиция Прикамья фиксирует очередной рост телефонных мошенничеств. За первые пять месяцев 2025 года ущерб от таких преступлений на территории Пермского края составил 1 миллиард 314 миллионов рублей. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда ущерб оценивался в 905 миллионов рублей.
В полиции напоминают: «Мошенники ориентированы в основном на граждан пожилого возраста. Они представляются сотрудниками правоохранительных органов и под предлогом защиты от якобы планируемого хищения денежных средств с их счетов убеждают передать или перевести деньги третьим лицам».
Особая опасность заключается в том, что злоумышленники не прекращают контакта с жертвами после первоначального обмана. Они убеждают пенсионеров в необходимости содействия «правоохранительным органам» для «спасения денег других пенсионеров», вовлекая их в противоправную деятельность в качестве курьеров.
Только в мае 2025 года на территории Пермского края зафиксировано четыре подобных факта. В полиции настоятельно рекомендуют провести разъяснительные беседы с пожилыми родственниками и довести до их сведения правило: любой подозрительный звонок с требованием перевода денег необходимо немедленно прервать.