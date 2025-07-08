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Два села закрыли на карантин в Акмолинской области из-за сибирской язвы

Пятеро сельчан оказались в больнице.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 8 июл — Sputnik. Глава Минсельхоза Казахстана Айдарбек Сапаров прокомментировал заражение людей сибирской язвой в Акмолинской области.

На брифинге в правительстве он сказал, что вспышку спровоцировало то, что местные жители пасли животных около скотомогильника с этой инфекцией.

Факты кожной формы сибирской язвы зарегистрировали в Атбасарском районе области.

Как сообщили тогда в управлении здравоохранения региона, пятеро сельчан находятся в Центре инфекционных заболеваний в Кокшетау.

«На место выезжала на транспорте санавиации главный внештатный инфекционист области, которая осмотрела пациентов, провела диагностику и коррекцию лечения и транспортировала в областной центр», — сообщили в управлении.

Состояние пациентов стабильное, раны заживляются. В очаге инфекции провели противоэпидемические мероприятия. Расследование продолжается, сообщили в ведомстве.