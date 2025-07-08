На московской парковке произошел пожар, огонь охватил автомобили

Сегодня утром на парковке Москвы, расположенной на улице Бескудниковский бульвар, произошел крупный пожар площадью 40 метров. По сообщениям свидетелей, огонь охватил сразу несколько автомобилей, и столбы дыма были видны из различных районов столицы. Об этом сообщает МЧС Москвы.