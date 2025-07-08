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На московской парковке произошел пожар, огонь охватил автомобили

Сегодня утром на парковке Москвы, расположенной на улице Бескудниковский бульвар, произошел крупный пожар площадью 40 метров. По сообщениям свидетелей, огонь охватил сразу несколько автомобилей, и столбы дыма были видны из различных районов столицы. Об этом сообщает МЧС Москвы.

МЧС потушили пожар на парковке в Москве.

Сегодня утром на парковке Москвы, расположенной на улице Бескудниковский бульвар, произошел крупный пожар площадью 40 метров. По сообщениям свидетелей, огонь охватил сразу несколько автомобилей, и столбы дыма были видны из различных районов столицы. Об этом сообщает МЧС Москвы.

«Во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре произошло возгорание восьми автомобилей», — написало ведомство в telegram-канале. К 9:17 утра пожар был полностью ликвидирован. На месте работали 8 сотрудников и 2 единицы техники МЧС России.

В ходе происшествия никто не пострадал, однако сгорели восемь автомобилей. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются, рассматриваются несколько версий — в том числе и поджог.