В Рязани сотрудника кальянной задержали после взрыва возле ТЦ

Вечером 7 июля в Рязани, между торговым центром «Малина» и кальян-баром Game loft, произошел мощный взрыв. Сотрудник кальянной Апанди предложил 21-летнему Даниилу и 20-летнему Илье «поиграть» с гранатой. Кальянщик уверял, что устройство безопасно. Один из гостей выдернул чеку, после чего произошел взрыв. Торговый центр был эвакуирован. В результате взрыва Илья погиб на месте, а Даниилу оторвало кисть. Еще двое молодых людей получили различные травмы: один госпитализирован с травмой головы, второй отделался легкими повреждениями и отказался от госпитализации. Сам кальянщик также получил множественные осколочные ранения и был доставлен в больницу.