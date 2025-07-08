Полицейский в Башкортостане избил мужчину, вступившись за тестя

В селе Жуково Башкортостана сотрудник правоохранительных органов избил мужчину, вступившись за тестя. Об этом во вторник, 8 июля, сообщил Telegram-канал Mash Batash.
Уточняется, что пострадавшего позвали на межевание участков. Один из соседей вдруг схватил кол и пошел с ним на мужчину. Тот смог его оттолкнуть, а через некоторое время на место происшествия приехала полиция.
К мужчине подошел человек, одетый по-граждански, представился полицейским. Он начал избивать пострадавшего. После этого врачи диагностировали мужчине сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и гематомы.
Telegram-канал сообщает, что нападавший — зять соседа, который пошел на пострадавшего с колом. В МВД сообщили, что начата служебная проверка.
Один из сооснователей группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин приговорен к трем годам колонии за причинение тяжкого вреда здоровью. «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях произошедшего.