Число жертв наводнений в Техасе достигло 104 человек: видео

По данным властей штата, общее число погибших в результате наводнений в Техасе возросло до 104 человек. Наибольшие потери зафиксированы в округе Керр, где погибли 84 человека, включая 56 взрослых и 28 детей. Трагедия произошла в летнем лагере «Мистик», где среди жертв оказались не менее 27 отдыхающих и вожатых. Ранее сообщалось о четырех погибших и 20 пропавших без вести. Власти предупредили, что в уже затопленных районах сохраняется угроза новых наводнений. На штат надвигается грозовой фронт, который принесет дополнительные осадки. Кадры AP показывают работу спасателей, устраняющих последствия стихии в районе Кервилла.