В Балаково задержали мужчину, который стрелял в троллейбус

5 июля около 21:00 на остановке «Шевченко» в Балаково неизвестный выстрелил в троллейбус. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на МВД Саратовской области, на место сразу приехала полиция.
— Правоохранители быстро нашли подозреваемого — им оказался 23-летний местный житель, ранее не судимый, — пишут журналисты.
У задержанного изъяли пневматический пистолет. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 11-летнего школьника из Забайкалья, в руках которого разорвался взрыватель от мины, выписали из больницы. Напомним, у него сильно пострадали лицо, грудная клетка, руки и ноги. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи, назначена судебная экспертиза. С ее помощью определят, что это было за устройство и как оно оказалось в руках ребенка.