В Балаково задержали мужчину, который стрелял в троллейбус

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 11-летнего школьника из Забайкалья, в руках которого разорвался взрыватель от мины, выписали из больницы. Напомним, у него сильно пострадали лицо, грудная клетка, руки и ноги. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи, назначена судебная экспертиза. С ее помощью определят, что это было за устройство и как оно оказалось в руках ребенка.