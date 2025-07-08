Женщине, убившей семью грибами, грозит пожизненное заключение

В Австралии вступает в финальную стадию громкий судебный процесс по делу об убийстве грибами. Эксперты по правовым вопросам ожидают пожизненного заключения для австралийки Эрин Паттерсон, совершившей тройное убийство, но у ее команды юристов есть 28 дней, чтобы решить, будут ли они подавать апелляцию.
Спустя почти 11 недель суд присяжных признал Эрин Паттерсон виновной в убийстве трех родственников и попытке убийства четвертого, когда она предложила своим гостям на обед говядину по-веллингтонски с ядовитыми грибами.
Обвинительный вердикт, зачитанный в понедельник в суде Моруэлла, был вынесен незамедлительно. Да, сказали присяжные по поводу вины женщина в убийстве Дона и Гейл Паттерсон и Хизер Уилкинсон. Да, они сказали — насчет покушения на убийство Иэна Уилкинсона, пастора, который потерял свою жену.
Однако это не последнее судебное разбирательство — еще впереди вынесение приговора Паттерсону, а также возможная апелляция, отмечает The Guardian.
Так что же происходит сейчас? Сначала будет вынесен приговор, и суд, вероятно, возобновит свое заседание где-то в следующем месяце, говорит почетный профессор права Университета Южной Австралии Рик Сарр.
«Суд возобновит заседание», — сказал он. «Паттерсон будет присутствовать на заседании, а судья попросит представить материалы для вынесения приговора».
Заключение, подготовленное до вынесения приговора, часто представляет собой независимую психологическую оценку, но оно также может включать анализ перспектив реабилитации обвиняемой, ее биографии, криминального прошлого, состояния здоровья или других смягчающих обстоятельств, которые могли бы помочь определить подходящий срок наказания. Затем рассмотрение дела будет отложено на будущее, и когда поступят отчеты, они будут переданы судье, и суд возобновит заседание.
Затем судья заслушает заявления обвинения и защиты по поводу приговора.
«Затем судья рассмотрит приговор Паттерсон и, вероятно, вернется еще через неделю и вынесет приговор», — рассказывает Рик Сарр.
Какой приговор может грозить Эрин Паттерсон? Последним тройным убийцей, приговоренным в штате Виктория, был Роберт Фаркуарсон, который был признан виновным в убийстве своих детей в 2007 году и приговорен к пожизненному заключению на минимальный срок в 33 года.
Максимальные сроки наказания увеличиваются, при этом убийство и незаконный оборот больших партий наркотиков относятся к 1-му уровню, что влечет за собой самое суровое наказание.
«Максимальное наказание — пожизненное заключение, и я ожидаю, что она получит пожизненный срок, а затем все будет зависеть от того, каким будет срок без права досрочного освобождения», — сказал Сарр.
В штате Виктория минимальный срок без права досрочного освобождения за убийство, если у преступника есть другие судимости, составляет 30 лет.
«Я предполагаю, что срок без права досрочного освобождения составит от 30 до 37 лет. Был признан тот факт, что произошло не одно убийство», — сказал эксперт.
Паттерсон 50 лет, а это означает, что в заключении она может прожить до 80 лет, подчеркивает The Guardian.
В целом австралийские суды стараются избегать «суровых приговоров», которые разрушают «любые разумные надежды на полезную жизнь после освобождения», — сказал Сарр. Уголовный суд постановил, что вынесение приговора не должно быть «ни слишком суровым, ни слишком мягким. Точно так же, как применяется тотальность, чтобы избежать сурового приговора».
«Для сравнения, у американцев есть забавная система, согласно которой, если вы получили три пожизненных заключения, вы получаете их последовательно, — сказал Сарре. — Это довольно странно, потому что, если им 50, они не доживут до 140. Мы не просто складываем их в стопку. Мы не говорим “30 плюс 30 плюс 30”.
С момента вынесения приговора у юридической команды Паттерсон есть 28 дней, чтобы решить, будут ли они подавать апелляцию. Команда юристов может подать апелляцию на приговор.