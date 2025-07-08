Женщине, убившей семью грибами, грозит пожизненное заключение

Заключение, подготовленное до вынесения приговора, часто представляет собой независимую психологическую оценку, но оно также может включать анализ перспектив реабилитации обвиняемой, ее биографии, криминального прошлого, состояния здоровья или других смягчающих обстоятельств, которые могли бы помочь определить подходящий срок наказания. Затем рассмотрение дела будет отложено на будущее, и когда поступят отчеты, они будут переданы судье, и суд возобновит заседание.