Два человека погибли в колодце в Акмолинской области

По информации пресс-службы ведомства, 6 июля в селе Караоткель Целиноградского района во время проведения монтажных работ на водопроводной сети в колодце произошел несчастный случай. Двое рабочих скончались, двое были госпитализированы.
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ч.4 ст. 156 УК (Нарушение правил охраны труда). Назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводится проверка государственным инспектором труда.
«Департамент полиции призывает работодателей организовывать регулярный инструктаж и обучение работников технике безопасности, контролировать использование средств индивидуальной защиты, а также своевременно устранять выявленные нарушения в организации рабочих процессов», — обратились в ведомстве.