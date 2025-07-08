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Два человека погибли в колодце в Акмолинской области

В Акмолинской области при проведении монтажных работ скончались два человека, еще двоих пострадавших госпитализировали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, 6 июля в селе Караоткель Целиноградского района во время проведения монтажных работ на водопроводной сети в колодце произошел несчастный случай. Двое рабочих скончались, двое были госпитализированы.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ч.4 ст. 156 УК (Нарушение правил охраны труда). Назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводится проверка государственным инспектором труда.

«Департамент полиции призывает работодателей организовывать регулярный инструктаж и обучение работников технике безопасности, контролировать использование средств индивидуальной защиты, а также своевременно устранять выявленные нарушения в организации рабочих процессов», — обратились в ведомстве.