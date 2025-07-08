Трое в критическом состоянии: в результате нападения пчел пострадали десятки человек

Высокие температуры делают пчел более активными, и это может представлять серьезную угрозу. «Они очень агрессивны, очень территориальны, и если что-то их выведет из себя, они нападут», — сказал Лорти. — Когда один из них ужалит вас, он оставит на вашей коже свой запах, который подскажет всем остальным, что нужно нападать".