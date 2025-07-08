Трое в критическом состоянии: в результате нападения пчел пострадали десятки человек

В результате нападения пчел во французском городе Орийак пострадали десятки человек. Трое из них находились в критическом состоянии, но с тех пор их состояние улучшилось после инцидента на юге центральной Франции.
По данным местных властей, в результате необычного нападения пчел во французском городе Орийак пострадали 24 человека, в том числе трое находились в критическом состоянии, но с тех пор их состояние улучшилось, пишет The Guardian.
По данным префектуры Канталь на юге центральной Франции, утром в воскресенье прохожие были ужалены в течение примерно 30 минут. Пожарные и бригады медиков оказали пострадавшим помощь, в то время как полиция установила периметр безопасности, пока пчелы не прекратили свою атаку.
Три человека в критическом состоянии были эвакуированы в местную больницу. Пьер Матонье, мэр Орийака, сообщил телеканалу BFM TV в понедельник, что их состояние улучшилось.
По его словам, одним из них был 78-летний мужчина, которого пришлось реанимировать после остановки сердечно-дыхательной системы.
Мэр сказал, что инцидент, возможно, был связан с тем, что азиатские шершни угрожали улью, который был установлен на террасе на крыше отеля более десяти лет назад, и вызвали агрессию пчел.
Матонье сказал, что пчеловод вывез улей за пределы города.
Подполковник Мишель Кайла, возглавляющий местную пожарную службу, сказал, что он никогда не сталкивался с подобным нападением. «С точки зрения количества жертв, паники среди людей и тяжести некоторых травм, это было поразительно», — сказал он телекомпании TF1.
Между тем нападение пчел в США произвело еще более печальные последствия. Инцидент произошел 7 июля в жилом комплексе в штате Аризона, Три человека, которые были ужалены пчелами, были членами рабочей бригады, работавшей на крыше объекта. Один из пострадавших скончался, еще двое были доставлены в больницу и их состояние стабильно.
Представители полиции Скоттсдейла говорят, что в настоящее время у них мало информации, например, о количестве пострадавших от пчелиных укусов или о лич.
Аарон Лорти, основатель AZ Bee Kings, говорит, что эта трагедия не такая уж редкость, особенно в это время года. «Эти пчелы очень активны и агрессивны», — сказал Лорти.
Высокие температуры делают пчел более активными, и это может представлять серьезную угрозу. «Они очень агрессивны, очень территориальны, и если что-то их выведет из себя, они нападут», — сказал Лорти. — Когда один из них ужалит вас, он оставит на вашей коже свой запах, который подскажет всем остальным, что нужно нападать".
Не все подробности об этой атаке известны, но Лорти считает, что расположение этого улья могло стать серьезной проблемой.
«Я не знаю, одна это история или две, но если вы наткнетесь на пчелиный улей, который находится там долгое время, они вас убьют. Поэтому, даже если вы спрыгнете и сломаете себе ноги, они последуют за вами и ужалят вас до смерти», — объяснил он.
Эксперт говорит, что если на человека нападает рой, можно сделать только одно — убежать: «А вот прыжки в бассейн — это худшее, что вы можете сделать, потому что они знают, что вам нужно будет вынырнуть, чтобы глотнуть воздуха, и когда вы всплывете на поверхность, они ужалят вас в лицо».