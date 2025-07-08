Наводнение в США стало самым смертоносным за 100 лет по числу детей-жертв

«Многие из них (погибших детей, — прим. ред.) из Camp Mystic, христианского летнего лагеря для девочек, расположенного всего в нескольких сотнях футов от берега реки Гуадалупе в округе Керр. 10 маленьких отдыхающих все еще числятся пропавшими без вести», — говорится в материале.