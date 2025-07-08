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Наводнение в США стало самым смертоносным за 100 лет по числу детей-жертв

В наводнении в Техасе погибли 28 детей, еще 10 из лагеря «Мистик» — пропали без вести.

Наводнение в Техасе стало самым смертоносным в США за последние 100 лет по числу жертв среди детей, в нем погибли 104 человека, 28 из них — дети, пишет New York Post.

«Многие из них (погибших детей, — прим. ред.) из Camp Mystic, христианского летнего лагеря для девочек, расположенного всего в нескольких сотнях футов от берега реки Гуадалупе в округе Керр. 10 маленьких отдыхающих все еще числятся пропавшими без вести», — говорится в материале.

По данным издания, самая крупная катастрофа с жертвами среди детей произошла в США 18 марта 1937 года. Тогда в школе Техаса произошла утечка природного газа, что привело к взрыву. Погибли 295 человек, большинство из них — дети.

Напомним, наводнение в Техасе произошло 4 июля в День независимости США. По данным Метеорологической службы страны, оно началось внезапно. Основной поток воды обрушился на детский летний лагерь в округе Керр. Спасательная операция продолжается до сих пор, в ней участвуют представители 20 экстренных служб.

Ранее Дональд Трамп назвал наводнение в Техасе «столетней катастрофой» и заявил, что в ближайшее время отправится в округ Керр.

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