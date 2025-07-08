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Встреча с непознанным: в небе Самары экипаж самолета обнаружил НЛО 7 июля

7 июля произошёл необычный инцидент в воздушном пространстве, связанный с пассажирским рейсом «Москва — Самара — Москва».

7 июля произошёл необычный инцидент в воздушном пространстве, связанный с пассажирским рейсом «Москва — Самара — Москва».

Во время полёта автоматизированная система самолёта зафиксировала поблизости неопознанное воздушное судно.

Информация об этом поступила от бортового оборудования, предназначенного для предотвращения столкновений в воздухе.

Согласно данным из телеграм-канала AVIAINCIDENT, экипаж своевременно доложил о срабатывании системы TCAS (Traffic Collision Avoidance System), которая предоставляет пилотам консультативные рекомендации для избежания потенциального столкновения.

В данном случае система выдала предупреждение, но никаких экстренных манёвров или команд на изменение курса выполняться не потребовалось.

Важно подчеркнуть, что несмотря на возникшую ситуацию, полёт проходил в штатном режиме, а посадка воздушного судна в аэропорту Самары завершилась без происшествий.

Детали инцидента, включая характер и принадлежность неопознанного объекта, пока остаются предметом расследования со стороны авиационных инспекторов и соответствующих контролирующих органов.

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