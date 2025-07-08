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Фейковая рассылка от имени спецслужб появилась в Приморье

Неизвестные собирают контактные данные работников транспортных и военных предприятий.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье зафиксирована массовая рассылка фейковых писем, в которых неизвестные лица под видом ФСБ России запрашивают контактные данные сотрудников транспортных и военных предприятий, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) антитеррористической комиссии края.

Антитеррористическая комиссия предупреждает: это провокация, направленная на сбор персональной информации. ФСБ не осуществляет подобных запросов через электронную почту.

Граждан просят сохранять бдительность:

  • не отвечать на такие письма;
  • не открывать ссылки и вложения;
  • сообщать о случаях рассылки по номеру 112 или в анонимный чат-бот «Опер пишет!» (16+).

Напомним, в конце мая правительство Приморья опровергло информацию о якобы готовящемся введении системы топливных талонов и ограничении продажи бензина до 10 литров в неделю на человека. Ранее в сети распространился документ с подобными сведениями.