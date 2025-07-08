Фейковая рассылка от имени спецслужб появилась в Приморье

В Приморье зафиксирована массовая рассылка фейковых писем, в которых неизвестные лица под видом ФСБ России запрашивают контактные данные сотрудников транспортных и военных предприятий, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) антитеррористической комиссии края.
Антитеррористическая комиссия предупреждает: это провокация, направленная на сбор персональной информации. ФСБ не осуществляет подобных запросов через электронную почту.
Граждан просят сохранять бдительность:
- не отвечать на такие письма;
- не открывать ссылки и вложения;
- сообщать о случаях рассылки по номеру 112 или в анонимный чат-бот «Опер пишет!» (16+).
Напомним, в конце мая правительство Приморья опровергло информацию о якобы готовящемся введении системы топливных талонов и ограничении продажи бензина до 10 литров в неделю на человека. Ранее в сети распространился документ с подобными сведениями.