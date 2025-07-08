Два подростка попали в больницу после ДТП в воронежском райцентре

Два подростка в возрасте 11 и 14 лет попали в больницу в результате ДТП с участием мопеда и велосипеда в Воронежской области.
Про данным ГУ МВД по региону, авария произошла на улице Георгиева в селе Верхняя Хава около 17.10 7 июля. 14-летний местный житель на мопеде «VMC CM — 480»двигался по дороге, когда перед ним резко совершил поворот с левого края дороги на правый 11-летний велосипедист. Оба участника ДТП получили различные травмы.
Всего за минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировали 104 аварии, в том числе в Воронеже — 63. В 10 ДТП пострадали 13 человек.