«Задул свечи и ушел»: 22-летний парень бесследно исчез в Иркутске

1 июля 2025 года в Иркутском общежитии началось с тревоги — 22-летний парень ушел из учреждения на улице Игошина, 1 около двух часов ночи и больше не возвращался. На сегодняшний день его местоположение также неизвестно.
— В дежурную часть полиции в сообщением о пропаже обратились друзья парня. Они рассказали, что поздравили друга с днем рождения, после виновник торжества оделся и один ушел на улицу, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Фото: добровольный поисково-спасательный отряд.