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«Задул свечи и ушел»: 22-летний парень бесследно исчез в Иркутске

В Иркутске продолжаются поиски 22-летнего парня.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

1 июля 2025 года в Иркутском общежитии началось с тревоги — 22-летний парень ушел из учреждения на улице Игошина, 1 около двух часов ночи и больше не возвращался. На сегодняшний день его местоположение также неизвестно.

— В дежурную часть полиции в сообщением о пропаже обратились друзья парня. Они рассказали, что поздравили друга с днем рождения, после виновник торжества оделся и один ушел на улицу, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Фото: добровольный поисково-спасательный отряд.