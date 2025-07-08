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Инженера челябинского МУП «ПОВВ» отдали под суд за коррупцию

Инженера челябинского МУП «ПОВВ» отдали под суд за коррупцию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летнего специалиста МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения».

Мужчина обвиняется по части 3 статьи 290 (получение взятки), части 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ.

По версии следствия, фигурант получил от представителя подрядчика взятку в сумме 50 тыс. рублей за приемку строительно-монтажных работ по проведению системы водоснабжения и водоотведения в строящемся торгово-развлекательном комплексе в отсутствие фактической оценки качества.

«В ходе предварительного следствия наложен арест на автомобиль обвиняемого, а также денежные средства в размере 50 тыс. рублей, которые изъяты при задержании сотрудниками полиции», — прокомментировали в прокуратуре региона.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.