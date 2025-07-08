Инженера челябинского МУП «ПОВВ» отдали под суд за коррупцию

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летнего специалиста МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения».
Мужчина обвиняется по части 3 статьи 290 (получение взятки), части 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ.
По версии следствия, фигурант получил от представителя подрядчика взятку в сумме 50 тыс. рублей за приемку строительно-монтажных работ по проведению системы водоснабжения и водоотведения в строящемся торгово-развлекательном комплексе в отсутствие фактической оценки качества.
«В ходе предварительного следствия наложен арест на автомобиль обвиняемого, а также денежные средства в размере 50 тыс. рублей, которые изъяты при задержании сотрудниками полиции», — прокомментировали в прокуратуре региона.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.