Инженера челябинского МУП «ПОВВ» отдали под суд за коррупцию

По версии следствия, фигурант получил от представителя подрядчика взятку в сумме 50 тыс. рублей за приемку строительно-монтажных работ по проведению системы водоснабжения и водоотведения в строящемся торгово-развлекательном комплексе в отсутствие фактической оценки качества.