В Иркутске арестован виновник ДТП с тремя пострадавшими

Суд установил, что водитель уже дважды был лишён прав. В январе 2025 года он был признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения и получил штраф 30 тысяч рублей с лишением прав на 1,5 года. В феврале он снова нарушил закон, отказавшись пройти медицинское освидетельствование — тогда ему назначили штраф 45 тысяч рублей и аналогичное лишение прав.