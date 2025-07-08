В Иркутске арестован виновник ДТП с тремя пострадавшими

Мировой суд Октябрьского района Иркутска арестовал на 14 суток водителя, скрывшегося с места ДТП. В аварии пострадали три человека. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на объединённую пресс-службу судов (ОПС) общей юрисдикции Иркутской области.
Судья срассмотрел дело об административном правонарушении в отношении предполагаемого виновника ДТП, которое произошло 4 июля на улице Байкальской в микрорайоне Солнечном. На участке столкнулись четыре автомобиля.
Суд установил, что водитель уже дважды был лишён прав. В январе 2025 года он был признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения и получил штраф 30 тысяч рублей с лишением прав на 1,5 года. В феврале он снова нарушил закон, отказавшись пройти медицинское освидетельствование — тогда ему назначили штраф 45 тысяч рублей и аналогичное лишение прав.
Суд признал вину мужчины доказанной, отклонив доводы о «ненамеренном» оставлении места ДТП. В итоге ему назначено административное наказание — арест на 14 суток по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.
Напомним, 25-летний водитель Hyundai Solaris, следуя по улице Байкальской со стороны плотины ГЭС, при перестроении не справился с управлением и столкнулся с Geely Atlas Pro, двигавшимся в попутном направлении. Последнего отбросило на «встречку», где произошло столкновение с Geely Coolray, который в свою очередь столкнулся с Renault Sandero.