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В Иркутске фельдшера осудили за продажу больничных листов

За это она получила взятки на общую сумму в шесть тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске фельдшер получала взятки за незаконную выдачу больничных листов. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре по региону, 28-летняя сотрудница городской больницы вносила ложные сведения в медицинские карты двух пациентов.

— Таким образом фельдшер оформляла им фиктивные больничные листы. За это она получила взятки в размере шести тысяч рублей, которые переводились на банковскую карту посредника, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Незаконную деятельность выявили сотрудники региональной полиции. Девушка признала свою вину. В отношении взяткодателей и посредника завели уголовные дела за мелкое взяточничество и служебный подлог. Суд признал фельдшера виновной и назначил ей выплату штрафа в размере 120 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Октябрьском районе задержали подозреваемых в вооруженном ограблении.