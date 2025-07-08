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ТАСС: в Казани потерпел крушение гражданский дрон

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Гражданский беспилотник потерпел крушение во время испытательного полета в Казани, он упал на дачный дом и вызвал возгорание здания.

Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«В СНТ “Дружба” в Казани произошло возгорание дачного дома. Его причиной стал гражданский дрон, потерпевший крушение во время испытательного полета. Пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время возгорание удалось локализовать, тушение продолжается.

Позже в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что возгорание на месте падения гражданского дрона на дачном участке в Казани ликвидировано.

В новость внесены изменения (10:52 мск) — добавлена информация о ликвидации пожара.