ТАСС: в Казани потерпел крушение гражданский дрон

Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«В СНТ “Дружба” в Казани произошло возгорание дачного дома. Его причиной стал гражданский дрон, потерпевший крушение во время испытательного полета. Пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.
В настоящее время возгорание удалось локализовать, тушение продолжается.
Позже в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что возгорание на месте падения гражданского дрона на дачном участке в Казани ликвидировано.
В новость внесены изменения (10:52 мск) — добавлена информация о ликвидации пожара.