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Житель Челябинской области осужден за призывы к террористической деятельности

Житель Челябинской области осужден за призывы к террористической деятельности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Приговор огласил Центральный окружной военный суд (дислокация в Екатеринбурге).

«Являясь крайним сторонником запрещенной на территории России террористической организации, осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий, южноуралец разместил в интернете комментарии, в которых содержались призывы к осуществлению террористической деятельности, а также к посягательству на жизнь представителей органов государственной власти», — прокомментировала официальный представитель регионального УФСБ Татьяна Соснина.

Деятельность террористического характера пресечена контрразведчиками.

В итоге суд приговорил фигуранта к пяти с половиной годам исправительной колонии. Вердикт в законную силу не вступил.