В Самарской области безнадзорные псы снова сильно покусали женщину

После публикаций в соцсетях о том, что в Советском районе Самары стая бездомных собак напала на женщину, ей потребовалась помощь медиков, было возбуждено уголовное дело.
Сообщалось, что произошло это в районе ТЦ «Космопорт» в областной столице. Следователи проверили информацию и начали разбираться, кто отвечает за отлов безнадзорных животных.
Дело открыто по статье 238 УК РФ — за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей.
В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего: кто должен был контролировать ситуацию с бродячими животными и почему этого не произошло.
Сейчас следователи собирают данные, опрашивают свидетелей и изучают записи с камер. Главная задача — выяснить, были ли нарушения в работе ответственных служб, и кто именно допустил халатность.
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