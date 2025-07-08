В Самаре приставы взыскали уголовный штраф в 25 тысяч рублей с рыбака-нарушителя

Горожанин нелегально ловил сазанов. Использовал самодельную снасть. Подробностями поделилась пресс-служба областного ГУ ФССП.
Мужчина причинил значительный ущерб водным биоресурсам. Позже дело рассмотрели в суде. Ведомство оштрафовало рыбака-нарушителя на 25 тыс. рублей. Далее материалы передали приставам Красноглинского района города.
Правоохранители предупредили самарца об ответственности и более суровых мерах наказания в случае неуплаты. Также взыскали деньги со счетов злоумышленника. После этого он погасил долг.
Ранее полицеские и приставы 63-го региона взыскали с должников около 1 млн рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.