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В Самаре приставы взыскали уголовный штраф в 25 тысяч рублей с рыбака-нарушителя

Горожанин нелегально ловил сазанов. Использовал самодельную снасть.

Горожанин нелегально ловил сазанов. Использовал самодельную снасть. Подробностями поделилась пресс-служба областного ГУ ФССП.

Мужчина причинил значительный ущерб водным биоресурсам. Позже дело рассмотрели в суде. Ведомство оштрафовало рыбака-нарушителя на 25 тыс. рублей. Далее материалы передали приставам Красноглинского района города.

Правоохранители предупредили самарца об ответственности и более суровых мерах наказания в случае неуплаты. Также взыскали деньги со счетов злоумышленника. После этого он погасил долг.

Ранее полицеские и приставы 63-го региона взыскали с должников около 1 млн рублей.

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