В Ростовской области из-за жары вспыхнула подстанция и произошли отключения

Предварительно, пострадавших при пожаре на подстанции не было. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, возгорание на площади в 1 кв. метр тушили с 15:04 до 16:25. Работали четыре человека, использовалось две автоцистерны.