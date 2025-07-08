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В Ростовской области из-за жары вспыхнула подстанция и произошли отключения

Два населенных пункта в Ростовской области были частично обесточены из-за возгорания на подстанции.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Двуречье Ростовской области из-за жары и перегрева произошло возгорание подстанции. После этого временно прекратилась подача электричества в двух населенных пунктах. Об этом в Telegram рассказал глава администрации Кагальницкого района Владимир Бартеньев.

Первое сообщение о происшествии поступило вчера, 7 июля. Тогда чиновник рассказал, что ситуация с возгоранием частично повлияла на энергоснабжение Калининского и Иваново-Шамшевского сельских поселений.

По словам Владимира Бартеньева, после ликвидации пламени на подстанции задействовали бригаду энергетиков и запустили резервные источники питания. К 6:52 утра 8 июля была «проведена подача электроэнергии по временной схеме от основных линий, после чего подачу электричества полностью восстановили».

Предварительно, пострадавших при пожаре на подстанции не было. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, возгорание на площади в 1 кв. метр тушили с 15:04 до 16:25. Работали четыре человека, использовалось две автоцистерны.

Напомним, ранее жителей Дона предупредили о возможных веерных отключениях в случае наступления сильной жары.