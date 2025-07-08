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Предприниматель ответит в суде за обрушение качели на девочку в Иркутске

13-летняя пострадавшая получила переломы височной кости черепа.

Предприниматель, отвечавший за установку конструкций качели, рухнувшей на девочку, предстанет перед судом в Иркутске. Завершено расследование происшествия, в результате которого 7 августа 2024 года 13-летняя пострадавшая получила тяжкий вред здоровью, в том числе переломы височной кости черепа. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы регионального СУ СКР и прокуратуры Иркутской области.

По версии следствия, обвиняемый знал, что металлические качели во дворе не закреплены к земле и представляют опасность, но допустил их использование. Возбуждено дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).