Предприниматель ответит в суде за обрушение качели на девочку в Иркутске

Предприниматель, отвечавший за установку конструкций качели, рухнувшей на девочку, предстанет перед судом в Иркутске. Завершено расследование происшествия, в результате которого 7 августа 2024 года 13-летняя пострадавшая получила тяжкий вред здоровью, в том числе переломы височной кости черепа. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы регионального СУ СКР и прокуратуры Иркутской области.