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«Калина» и «Нива» столкнулись в Самарской области, обошлось без пострадавших

ДТП произошло днем 7 июля в Шигонском районе губернии. Медпомощь никому не потребовалась.

ДТП произошло днем 7 июля в Шигонском районе губернии. Медпомощь никому не потребовалась, рассказали в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

Сотрудники местного учреждения получили сведения об аварии в понедельник в 15:22. В муниципальном центре столкнулись «Калина» и «Нива». Специалисты 114-й пожарно-спасательной части отключили системы электропитания авто.

Правоохранители организовали проверку. Также на участке ДТП работали медики. Никто не пострадал.

Ранее в Самаре 46-летняя женщина на «Гранте» влетела в 41-летнего мотоциклиста на Honda GBR 600.

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