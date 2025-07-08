«Калина» и «Нива» столкнулись в Самарской области, обошлось без пострадавших

ДТП произошло днем 7 июля в Шигонском районе губернии. Медпомощь никому не потребовалась, рассказали в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
Сотрудники местного учреждения получили сведения об аварии в понедельник в 15:22. В муниципальном центре столкнулись «Калина» и «Нива». Специалисты 114-й пожарно-спасательной части отключили системы электропитания авто.
Правоохранители организовали проверку. Также на участке ДТП работали медики. Никто не пострадал.
Ранее в Самаре 46-летняя женщина на «Гранте» влетела в 41-летнего мотоциклиста на Honda GBR 600.
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