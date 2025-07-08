В Самаре 56-летняя женщина сбила двух 13-летних подростков на электросамокате

В Октябрьском районе Самары сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали двое подростков. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.
Согласно предварительным данным, инцидент произошел 8 июля в 15:40. 56-летняя женщина, управлявшая автомобилем Skoda Karoq, выезжала с прилегающей территории у дома 158 по улице Ново-Садовая. В ходе маневра водитель нарушила требования правил дорожного движения, что привело к столкновению с электросамокатом.
13-летний подросток, управлявший самокатом, также нарушил ПДД — он передвигался вместе с пассажиром такого же возраста, что запрещено правилами.
После происшествия оба несовершеннолетних прошли медицинское обследование. Врачи рекомендовали им амбулаторное лечение.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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