Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области 34-летний водитель LADA сбил 73-летнюю женщину на скутере

В Сызрани произошло ДТП с участием автомобиля и электроскутера.

В Сызрани произошло ДТП с участием автомобиля и электроскутера. Авария случилась 8 июля в 12:45 на перекрёстке 4-го Монтерского переулка и улицы Новостроящаяся. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.

34-летний водитель на LADA X-RAY нарушил правила проезда перекрёстка и столкнулся с электроскутером MINI. За рулём скутера находилась 73-летняя женщина в шлеме, хотя у неё не было прав для управления таким транспортом.

После аварии женщину-скутериста госпитализировали. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.