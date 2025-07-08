В Самарской области 34-летний водитель LADA сбил 73-летнюю женщину на скутере

В Сызрани произошло ДТП с участием автомобиля и электроскутера. Авария случилась 8 июля в 12:45 на перекрёстке 4-го Монтерского переулка и улицы Новостроящаяся. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.
34-летний водитель на LADA X-RAY нарушил правила проезда перекрёстка и столкнулся с электроскутером MINI. За рулём скутера находилась 73-летняя женщина в шлеме, хотя у неё не было прав для управления таким транспортом.
После аварии женщину-скутериста госпитализировали. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.
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