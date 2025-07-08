Жители поселка в Карталинском районе на год остались без воды

По информации от Народного фронта, водоснабжение здесь не функционирует целый год. Набрать воды из специальных колонок невозможно — её либо нет, либо совсем мало, потому людям разных возрастов регулярно приходиться отправляться в двухкилометровое путешествие до родника. Сообщается, что местные власти никаких попыток наладить доставку воды или водоснабжение в посёлке не предпринимают.
На помощь гражданам пришли общественники. По их обращению карталинское надзорное ведомство начало проверку законодательства.
«Вопрос надлежащего водоснабжения населения поселка поставлен городским прокурором на личный контроль», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Ранее недовольные положением дел местные жители обратились за помощью на прямую линию президента. От недостатка живительной влаги, — а с колонок, по словам людей, не выйдет набрать даже кружку воды, — в посёлке страдает порядка тысячи человек.