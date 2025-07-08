Жители поселка в Карталинском районе на год остались без воды

По информации от Народного фронта, водоснабжение здесь не функционирует целый год. Набрать воды из специальных колонок невозможно — её либо нет, либо совсем мало, потому людям разных возрастов регулярно приходиться отправляться в двухкилометровое путешествие до родника. Сообщается, что местные власти никаких попыток наладить доставку воды или водоснабжение в посёлке не предпринимают.