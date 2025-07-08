В Алматы мопедист намеренно сбил полицейского

«Экипаж специализированного батальона местной полицейской службы заметил мопед, движущийся по встречной полосе. Полицейские предприняли попытку остановить нарушителя, однако тот проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Когда один из патрульных продолжил преследование пешком, водитель мопеда намеренно сбил его и уехал с места происшествия. В результате оперативных мероприятий нарушитель был установлен и задержан», — сообщили в ДП.