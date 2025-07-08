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Водителя из Самарской области лишили свободы на 4 года за ДТП с двумя погибшими

Авария произошла 28 сентября прошлого года на участке трассы «Урал» — «Исаклы — Шентала». Двое детей умерли.

Авария произошла 28 сентября прошлого года на участке трассы «Урал» — «Исаклы — Шентала», напомнили в региональном Следкоме.

В тот день мужчина на Skoda Octavia ехал по 28-му километру дороги. По пути выбрался на «встречку», шел в обгон и влетел в Scoda Karoq с водителем 1980 года рождения.

Погибли двое детей. Еще пять человек пострадали. В том числе один несовершеннолетний. На владельца первой легковушки завели уголовное дело по факту нарушения правил ПДД, которое привело по неосторожности к смерти двух лиц.

Суд лишил автолюбителя свободы на 4 года. Это время проведет в колонии-поселении. Также на 2 года и 6 месяцев запретили трудиться в транспортной сфере.

На днях в Шигонском районе губернии столкнулись «Калина» и «Нива». Там помощь медиков никому не потребовалась.

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