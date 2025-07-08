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В Молдове столкнулись пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль: В аварии пострадали девять человек, четверо — в больнице

По факту случившегося проводится расследование.

Источник: Комсомольская правда

Девять человек получили ранения в результате серьезной аварии в Дрокии: микроавтобус с пассажирами столкнулся с авто.

ДТП произошло вечером 7 июля на трассе Дрокия-Дондюшаны, недалеко от села Шуры,

Экстренный вызов был зарегистрирован в 22:33, когда прохожий сообщил о наличии нескольких пострадавших на месте столкновения. Уже через 7 минут первая мобильная группа интенсивной терапии из Дрокии прибыла на место происшествия и оказала первую помощь.

В результате аварии пострадали девять человек — пять женщин и четверо мужчин в возрасте от 20 до 68 лет.

Из-за большого числа пострадавших были мобилизованы две допбригады скорой медпомощи. Всем пострадавшим была оказана доврачебная помощь на месте происшествия.

После четверо пациентов были доставлены с в районную больницу Дрокии, их состояние требовало специализированного обследования и лечения.

Власти расследуют точные обстоятельства аварии.

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