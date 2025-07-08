В Молдове столкнулись пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль: В аварии пострадали девять человек, четверо — в больнице

Экстренный вызов был зарегистрирован в 22:33, когда прохожий сообщил о наличии нескольких пострадавших на месте столкновения. Уже через 7 минут первая мобильная группа интенсивной терапии из Дрокии прибыла на место происшествия и оказала первую помощь.