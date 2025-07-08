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В Иркутске предпринимателя обвиняют в травмировании ребенка из-за качелей

На 13-летнюю девочку упала металлическая конструкция.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске предприниматель, который нес ответственность за ремонт объектов на детской площадке, предстанет перед судом за нарушение требований безопасности. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СК России по региону.

— Мужчина знал о том, что качели не закреплены к земле. В тот момент, когда на них качалась 13-летняя девочка, на нее упала металлическая конструкция. Потерпевшая получила тяжелые травмы переломы височной кости черепа, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь мужчина обвиняется в совершении уголовного преступления по статье «выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ранее КП-Иркутск рассказала, что В Иркутской области мужчина упал за борт судна на реке Лене и пропал.