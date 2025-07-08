В Иркутске предпринимателя обвиняют в травмировании ребенка из-за качелей

— Мужчина знал о том, что качели не закреплены к земле. В тот момент, когда на них качалась 13-летняя девочка, на нее упала металлическая конструкция. Потерпевшая получила тяжелые травмы переломы височной кости черепа, — сообщили в пресс-службе ведомства.