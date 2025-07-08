В Самарской области 24-летний водитель Geely вылетел в кювет с траммы

Ранним утром на 27-м километре трассы «Урал — Исаклы — Шентала» произошло дорожно-транспортное происшествие. 24-летний водитель из Самары, управлявший автомобилем Geely Emgrand, не справился с управлением транспортным средством.
Автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся в придорожном кювете. Происшествие случилось около четырёх часов утра, когда молодой человек следовал по маршруту из Шенталы в Исаклы.
В результате аварии пострадавший водитель был доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники дорожной полиции в настоящее время устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего.
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