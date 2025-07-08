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В Самарской области 24-летний водитель Geely вылетел в кювет с траммы

Ранним утром на 27-м километре трассы «Урал — Исаклы — Шентала» произошло дорожно-транспортное происшествие.

Ранним утром на 27-м километре трассы «Урал — Исаклы — Шентала» произошло дорожно-транспортное происшествие. 24-летний водитель из Самары, управлявший автомобилем Geely Emgrand, не справился с управлением транспортным средством.

Автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся в придорожном кювете. Происшествие случилось около четырёх часов утра, когда молодой человек следовал по маршруту из Шенталы в Исаклы.

В результате аварии пострадавший водитель был доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники дорожной полиции в настоящее время устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, что в Сызрани водитель сбил 73-летнюю пенсионерку на электроскутере.

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