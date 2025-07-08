В Гродно пассажир избил таксиста

Инцидент произошел вечером 5 июля. Мужчина находился в гостях у друзей, где компания распивала алкоголь. Когда он уснул, товарищи решили отправить его домой: вызвали такси, посадили приятеля в салон и даже переплатили водителю, чтобы тот сопроводил пассажира до квартиры.
Однако по прибытии в пункт назначения ситуация вышла из-под контроля. Таксист разбудил мужчину, и тот, проснувшись, стал вести себя агрессивно: он набросился на водителя и нанес ему несколько ударов, причинив телесные повреждения.
На крики отреагировали жильцы близлежащих домов и вызвали милицию. Подозреваемый был оперативно задержан. Как установили правоохранители, он не смог объяснить своих действий и заявил, что не помнит, что произошло.
По факту нападения Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.