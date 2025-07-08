В Гродно пассажир избил таксиста

Инцидент произошел вечером 5 июля. Мужчина находился в гостях у друзей, где компания распивала алкоголь. Когда он уснул, товарищи решили отправить его домой: вызвали такси, посадили приятеля в салон и даже переплатили водителю, чтобы тот сопроводил пассажира до квартиры.