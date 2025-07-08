В Волгограде мужчина получил девять лет колонии за убийство таксиста

По данным суда, в апреле 2024 года 22-летний пьяный житель Волгограда вместе с другом ехали в такси, водителем которого был иностранец, плохо знающий русский язык и город. Во время поездки между пассажирами и таксистом возник конфликт, потому что водитель плохо ориентировался на улицах. Отмечается, что пассажиры попросили остановить машину и вышли, таксист последовал за ними, так как мужчины мало ему заплатили. По данным суда, конфликт перерос в драку, и пассажиры избили водителя, они нанесли ему около 40 ударов ногами и руками. По информации суда, таксист от полученных травм скончался на месте преступления.