Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школа в Омской области выплатит 300 тысяч за травму во время ремонта

Компенсацию получит сотрудница, которая упала на спину во время работ по ремонту.

Источник: Комсомольская правда

В Кормиловском районе Омской области судом назначена компенсация сотруднице Георгиевской школы. Женщина пострадала во время проведения ремонтных работ в школе в июле 2024 года.

В ходе проверки было установлено, что женщина упала на спину и получила компрессионный перелом позвоночника. Травма была признана тяжелой и потребовала дорогостоящего лечения.

В защиту прав пострадавшей прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с образовательной организации. Ответчик признал требования прокурора, но просил снизить сумму компенсации.

Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил иск прокуратуры и обязал школу выплатить работнице компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в Омске за 19 млн ищут «смотрящего» за строительством школы в Ясной Поляне.