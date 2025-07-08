Школа в Омской области выплатит 300 тысяч за травму во время ремонта

В Кормиловском районе Омской области судом назначена компенсация сотруднице Георгиевской школы. Женщина пострадала во время проведения ремонтных работ в школе в июле 2024 года.
В ходе проверки было установлено, что женщина упала на спину и получила компрессионный перелом позвоночника. Травма была признана тяжелой и потребовала дорогостоящего лечения.
В защиту прав пострадавшей прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с образовательной организации. Ответчик признал требования прокурора, но просил снизить сумму компенсации.
Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил иск прокуратуры и обязал школу выплатить работнице компенсацию в размере 300 тысяч рублей.
Ранее мы сообщали, что в Омске за 19 млн ищут «смотрящего» за строительством школы в Ясной Поляне.