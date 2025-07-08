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В Самарской области 18-летний водитель Volvo влетел в 25-летнего водителя Geely

Вчера вечером, около 20:55, на 29,6 км автодороги «Самара — Бугуруслан» произошло дорожно-транспортное происшествие.

Вчера вечером, около 20:55, на 29,6 км автодороги «Самара — Бугуруслан» произошло дорожно-транспортное происшествие. 18-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения, управлял тонированным автомобилем Volvo S60 и двигался в направлении Самары.

При перестроении водитель Volvo не убедился в безопасности манёвра и совершил столкновение с автомобилем Geely Emgrand, которым управлял 25-летний водитель. После удара Geely Emgrand вынесло на дорожный столб.

В результате аварии 24-летняя пассажирка Geely Emgrand была госпитализирована. Водителю Geely Emgrand медики рекомендовали амбулаторное лечение.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия. Напомним, что управление транспортным средством без водительского удостоверения является серьёзным правонарушением и влечёт за собой административную ответственность.

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