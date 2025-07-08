Минчанин обвинил свою гостью в краже и убил ее. СК раскрыл подробности расследования

По данным следствия, 8 августа 2024 года в одном из частных домов столицы 56-летний минчанин обратился в скорую помощь, сообщив, что его гостье плохо. Приехавшие на вызов медики увидели на полу в одной из комнат женщину без признаков жизни. На ее лице и теле были множественные травмы.
Во время расследования уголовного дела стало известно, что минчанин познакомился с жертвой за несколько дней до трагических событий. 32-летняя девушка сама позвонила знакомому и предложила провести вечер у него дома, подразумевая распитие спиртных напитков. После этого она приняла решение остаться на ночь.
На допросе минчанин рассказал, что между ним и девушкой произошла ссора. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он обвинил знакомую в хищении Br400. Но она все отрицала. Это и стало причиной агрессии. Разозлившись, мужчина избил потерпевшую на веранде дома. Когда она попыталась уйти, минчанин за волосы затащил ее в дом, где продолжил истязание. Всего житель столицы нанес пострадавшей не менее 55 ударов руками и ногами в область головы и туловища, а после задушил.
Мужчина не признал свою вину в убийстве, несмотря на собранные в ходе следствия доказательства. По выводам судебно-психиатрической экспертизы, в момент совершения преступления он мог осознавать значение своих действий и руководить ими.
Центральным районном отделом Следственного комитета агрессору предъявлено обвинение по ч.1 ст. 154 (истязание) и ч.1 ст. 139 (убийство) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.