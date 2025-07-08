Минчанин обвинил свою гостью в краже и убил ее. СК раскрыл подробности расследования

На допросе минчанин рассказал, что между ним и девушкой произошла ссора. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он обвинил знакомую в хищении Br400. Но она все отрицала. Это и стало причиной агрессии. Разозлившись, мужчина избил потерпевшую на веранде дома. Когда она попыталась уйти, минчанин за волосы затащил ее в дом, где продолжил истязание. Всего житель столицы нанес пострадавшей не менее 55 ударов руками и ногами в область головы и туловища, а после задушил.