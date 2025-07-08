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В Самарской области с начала эпидсезона клещи покусали 1909 взрослых и 970 детей

С начала эпидсезона в регионе зафиксировано 2 879 случаев укусов клещей, из них 970 — у детей.

С начала эпидсезона в регионе зафиксировано 2 879 случаев укусов клещей, из них 970 — у детей.

За последнюю неделю (с 30.06 по 06.07.2025) новых случаев заболеваний клещевым энцефалитом, боррелиозом, эрлихиозом, анаплазмозом не выявлено.

Данные исследований:

Проверено 2 841 клещ на энцефалит — 1% оказались заражены.

Исследовано 2 790 клещей на боррелиоз — 2,9% были инфицированы.

Профилактика:

С начала 2025 года против клещевого энцефалита привито 15 579 человек.

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора Самарской области.

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