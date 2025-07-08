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Сотрудники УБОП провели задержание в Костанае

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью в Костанае задержали группу лиц, подозреваемых в вымогательстве, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: ДП Костанайской области

По данным следствия, злоумышленники действовали по предварительному сговору. Угрожая потерпевшему, они требовали у него 500 тыс. тенге.

«Преступление носило организованный характер, что стало основанием для возбуждения досудебного расследования. Дело квалифицировано как вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», — рассказали в ДП Костанайской области.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и возможных дополнительных эпизодов.