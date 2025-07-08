Суд арестовал имущество экс-главы таможенного поста Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 8 июл — РИА Новости. Суд по иску транспортной прокуратуры наложил арест на имущество стоимостью 40 миллионов рублей, незаконно приобретенное экс-главой таможенного поста Морской порт Владивосток, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Ранее в Советский районный суд Владивостока поступил иск к бывшему начальнику таможенного поста Морской порт Владивосток Владивостокской таможни. Требования заявлены в отношении квартиры в Москве, автомобиля Lexus и более 11 миллионов рублей денежных средств. Как уточнили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Приморья, ответчик — Денис Евтушенко.
«Выявлен имущественный комплекс стоимостью более 40 миллионов рублей, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы… По заявлению прокурора на имущество бывшего государственного служащего и его близких родственников, являющихся номинальными собственниками активов, приобретенных незаконным путем, судом наложен арест», — говорится в сообщении.
Сообщается, что для уклонения от предусмотренной законом ответственности государственный служащий регистрировал дорогостоящие активы, в том числе квартиру в Москве и автомобиль Lexus, на своих близких родственников, которые не имели легальных доходов для их приобретения.
По результатам надзорных мероприятий Дальневосточный транспортный прокурор подал в суд исковое заявление о конфискации имущества стоимостью 29 миллионов рублей и денежных средств свыше 11 миллионов рублей, законность происхождения которых не была подтверждена.