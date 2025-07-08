Два человека погибли в серьезной аварии на Северном обходе Ростова-на-Дону

Рано утром 8 июля на Северном обходе Ростова-на-Дону в Аксайском районе столкнулись «КамАЗ», «Газ 3110 Волга» и «Форд Фокус». В этой аварии погибли два человека, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
— После ДТП от травм скончались 39-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» и его 38-летний пассажир, — уточнили в ведомстве.
Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции и следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. Судя по интернет-картам, в районе аварии сохраняется затор протяженностью около 5,8 км.
Добавим, прошедшей ночью в селе Чалтырь произошло ДТП, в котором погибла одна женщина и еще шесть человек пострадали.
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