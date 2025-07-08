Два человека погибли в серьезной аварии на Северном обходе Ростова-на-Дону

Рано утром 8 июля на Северном обходе Ростова-на-Дону в Аксайском районе столкнулись «КамАЗ», «Газ 3110 Волга» и «Форд Фокус». В этой аварии погибли два человека, сообщили в управлении Госавтоинспекции.