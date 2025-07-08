Очевидцы рассказали о маневрах самолета Cessna перед падением на дом в Казани

По словам одного из наших собеседников, с утра два аппарата выполняли маневры на низкой высоте. «Заметил их над головой, делали заход в аэродром, видимо, — сказал местный житель. — Во время второго захода, пока наблюдал за вторым аппаратом, первый потерял из виду. Потом увидел черный дым вдалеке. Как оказалось, машина упала».