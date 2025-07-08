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Очевидцы рассказали о маневрах самолета Cessna перед падением на дом в Казани

Незадолго до падения на дачный дом в Казани Cessna заходила на посадку в паре с другим аппаратом, рассказали «РГ» очевидцы инцидента в местном СНТ «Дубки».

Источник: соцсети

По словам одного из наших собеседников, с утра два аппарата выполняли маневры на низкой высоте. «Заметил их над головой, делали заход в аэродром, видимо, — сказал местный житель. — Во время второго захода, пока наблюдал за вторым аппаратом, первый потерял из виду. Потом увидел черный дым вдалеке. Как оказалось, машина упала».

Как уже сообщала «РГ», Cessna 337 Skymaster во время учебного полета потеряла управление, стала снижаться, задела дерево и врезалась в жилой дом. К счастью, никто не пострадал. Транспортная прокуратура Татарстана начала проверку по факту падения учебного дрона.