Один человек получил ранения при стрельбе на улице Шевцова в Краснодаре

Мужчина с дорожной сумкой открыл стрельбу, что попало на видео, быстро разошедшееся в социальных сетях.



По данным правоохранителей, в результате конфликта один из участников получил непроникающие ранения, предположительно от травматического пистолета. Пострадавшему помощь оказал случайный прохожий, который вызвал скорую по его просьбе.



Сотрудники полиции проводят тщательную проверку, выясняя все обстоятельства происшествия и устанавливая личности всех участников конфликта. В настоящее время объявлен розыск лиц, причастных к стрельбе.



Правоохранители призывают свидетелей и очевидцев инцидента обратиться в полицию с любой полезной информацией. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.