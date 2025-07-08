В Приморье скончался трехлетний малыш, пострадавший в ДТП две недели назад

Авария произошла 21 июня 2025 года около десяти часов вечера на 47-м километре автодороги «Михайловка-Турий Рог». 60-летний водитель автомобиля УАЗ, двигавшийся в направлении села Хороль, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum. В результате ДТП пострадал водитель УАЗа и семья из четырех человек, которая возвращалась в Арсеньев после отдыха на озере Ханка. Серьезные травмы получили и двое детей — трехлетний мальчик и его 12-летняя сестра.