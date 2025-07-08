В Приморье скончался трехлетний малыш, пострадавший в ДТП две недели назад

В Хорольском округе Приморья следователь отдела полиции возбудил уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом. Стало известно, что спустя две недели после ДТП в больнице скончался трехлетний малыш. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Авария произошла 21 июня 2025 года около десяти часов вечера на 47-м километре автодороги «Михайловка-Турий Рог». 60-летний водитель автомобиля УАЗ, двигавшийся в направлении села Хороль, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum. В результате ДТП пострадал водитель УАЗа и семья из четырех человек, которая возвращалась в Арсеньев после отдыха на озере Ханка. Серьезные травмы получили и двое детей — трехлетний мальчик и его 12-летняя сестра.
Всех пострадавших госпитализировали. Две недели врачи боролись за жизнь малыша, но, несмотря на их усилия, мальчик скончался.
В отношении водителя автомобиля УАЗ, стаж вождения которого составляет 38 лет, возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.