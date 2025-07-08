Связана ли гибель Романа Старовойта с расследованием хищений в Курской области

С 2022 года в приграничной с Украиной Курской области началось строительство оборонительных сооружений — блиндажей, огневых точек, противотанковых пирамид («зубов дракона») и других укреплений. Общая сумма, выделенная из федерального бюджета на эти цели, составила 19,4 млрд рублей, сообщали РИА Новости.
Однако усиление обороноспособности региона обернулось серией скандалов и арестов, затронувших высокопоставленных чиновников. В центре внимания оказались руководители «Корпорации развития Курской области», которая выступала генподрядчиком проекта.
В декабре 2024 года арестовали Владимира Лукина, экс-генерального директора АО «Корпорация развития Курской области». Об этом писало издание RTVI. Задержание произошло в декабре 2024 года, вскоре после того, как он покинул должность. Ему было предъявлено обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». По данным следствия, Лукин и его подчиненные организовали масштабную схему хищения бюджетных средств.
Сроки реализации проекта неоднократно переносились, что существенно снижало уровень обороноспособности региона, указывала Генпрокуратура в своих документах.
В апреле 2025 года РБК сообщил о задержании Алексея Смирнова, который с мая 2024 года занимал пост губернатора Курской области, сменив на этом посту Романа Старовойта. Он был задержан вместе с бывшим первым заместителем Алексеем Дедовым. Мещанский суд Москвы избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Им инкриминировали мошенничество в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Телеграм-канал SHOT утверждал, что Смирнов мог быть ключевым свидетелем и давал показания, которые могли затронуть других лиц, включая его предшественника на посту губернатора.
Фигурантами дела, помимо Смирнова и Лукина, стали и другие высокопоставленные чиновники. Так, под стражу были взяты бывший заместитель Лукина Игорь Грабин, ещё один заместитель гендиректора Снежана Мартьянова, а также бывший первый заместитель Смирнова Алексей Дедов. Об этом сообщал РБК, ссылаясь на источники в силовых структурах. Также известно, что Мартьянова ранее была причастна к аналогичной схеме в Ивановской области, где советником губернатора был Владимир Лукин. Эту информацию опубликовало издание RTVI.
Согласно материалам Генеральной прокуратуры, в ходе реализации оборонного проекта чиновники неоднократно нарушали технические требования, писали «Известия»
Работы велись формально — создавалась видимость выполнения заказа за счет фиктивных договоров и двойных оплат.
В марте 2025 года суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с фигурантов более 4,1 млрд рублей — это стало одной из первых юридических побед по делу и свидетельством масштаба финансовых злоупотреблений.
После ухода Смирнова новым врио губернатора стал Александр Хинштейн, ранее работавший главой думского комитета по информационной политике. Он неоднократно критиковал деятельность прежнего руководства Корпорации развития, называя её «корпорацией расхищения».
Хинштейн заявлял, что правительство региона будет сотрудничать с надзорными органами и не намерено скрывать информацию: «Рассчитываю на то, что истина будет установлена». Он также сделал акцент на восстановлении доверия населения, особенно жителей приграничных территорий, пострадавших от ВСУ.
Бывший губернатор Курской области Роман Старовойт, возглавлявший регион с 2018 по 2024 год, официально не значился среди фигурантов дела. Однако источник «Известий», близкий к следствию, говорил, что его имя могло появиться после допроса Смирнова. Об этом сообщили также источники «Ведомстей» и «Коммерсант».
7 июля 2025 года Старовойт был найден мертвым в Одинцовском округе.