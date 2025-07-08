Связана ли гибель Романа Старовойта с расследованием хищений в Курской области

Фигурантами дела, помимо Смирнова и Лукина, стали и другие высокопоставленные чиновники. Так, под стражу были взяты бывший заместитель Лукина Игорь Грабин, ещё один заместитель гендиректора Снежана Мартьянова, а также бывший первый заместитель Смирнова Алексей Дедов. Об этом сообщал РБК, ссылаясь на источники в силовых структурах. Также известно, что Мартьянова ранее была причастна к аналогичной схеме в Ивановской области, где советником губернатора был Владимир Лукин. Эту информацию опубликовало издание RTVI.