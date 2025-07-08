Украинец пытался больше десяти раз выехать из страны

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Девятнадцатилетний житель Украины 13 раз — с ноября прошлого года — пытался незаконно выехать из страны, сообщили в западном региональном управлении госпогранслужбы.
«В пункте пропуска “Тиса” военнослужащие Чопского отряда задержали правонарушителя, который пытался незаконно пробраться с Украины в Венгрию. Как выяснилось, это была его тринадцатая попытка незаконного пересечения границы», — говорится в сообщении, опубликованном на странице управления в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Отмечается, что молодой человек за восемь месяцев «штурмовал» границы с Молдавией, Словакией и Венгрией.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
* запрещена в РФ как экстремистская.