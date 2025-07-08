Украинец пытался больше десяти раз выехать из страны

«В пункте пропуска “Тиса” военнослужащие Чопского отряда задержали правонарушителя, который пытался незаконно пробраться с Украины в Венгрию. Как выяснилось, это была его тринадцатая попытка незаконного пересечения границы», — говорится в сообщении, опубликованном на странице управления в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).