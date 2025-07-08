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Жительница Минска потеряла 13 тысяч рублей, назвав слово «окно» по телефону

Минчанка назвала слово «окно», лишилась 13 000 рублей и пошла в милицию.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Минска потеряла 13 тысяч рублей, назвав слово «окно» по телефону. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Назвав слово “окно”, минчанка лишилась более 13 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Сказано, что во Фрунзенское РУВД обратилась 56-летняя минчанка, ставшая жертвой мошенников. Изначально женщине позвонили якобы представители «Белтелекома». Звонившие сообщили, что необходимо продлить договор на оказание услуг и для этого нужно назвать паспортные данные.

Затем жительнице Минска позвонил уже в мессенджере якобы сотрудник правоохранительных органов. Он предупредил, что ранее женщине звонили мошенники.

«Чтобы избежать негативных последствий, женщина должна связаться с работниками банка и, назвав кодовое слово “окно”, получить дальнейшие инструкции», — отметили в милиции.

В ГУВД добавили: минчанка, следуя указаниям аферистов, согласилась «задекларировать» свои деньги, переведя на специальный счет более 13 000 рублей. После этого мошенники перестали выходить с ней на связь. Заведено уголовное дело за мошенничество.

Тем временем МВД раскрыло детали кражи денег 17-летним хакером из Пинска, жертвами которого стали 50 человек: «Использовал схемы обновления мобильных приложений и раздачи бонусов».

Кроме того, в Беларуси владелец кафе и тренажерных залов не доплатил 1,2 млн рублей налогов.

Ранее белорусские таможенники изъяли 18 тонн макарон без документов.