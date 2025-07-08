Жительница Минска потеряла 13 тысяч рублей, назвав слово «окно» по телефону. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Назвав слово “окно”, минчанка лишилась более 13 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Сказано, что во Фрунзенское РУВД обратилась 56-летняя минчанка, ставшая жертвой мошенников. Изначально женщине позвонили якобы представители «Белтелекома». Звонившие сообщили, что необходимо продлить договор на оказание услуг и для этого нужно назвать паспортные данные.
Затем жительнице Минска позвонил уже в мессенджере якобы сотрудник правоохранительных органов. Он предупредил, что ранее женщине звонили мошенники.
«Чтобы избежать негативных последствий, женщина должна связаться с работниками банка и, назвав кодовое слово “окно”, получить дальнейшие инструкции», — отметили в милиции.
В ГУВД добавили: минчанка, следуя указаниям аферистов, согласилась «задекларировать» свои деньги, переведя на специальный счет более 13 000 рублей. После этого мошенники перестали выходить с ней на связь. Заведено уголовное дело за мошенничество.
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